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Министерство по делам ветеранов начало формировать Общественный Совет

19:01, 19 декабря 2018
Общество
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Ирина Фриз / Фото УНИАН

Об этом на своей странице Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Во время встречи с председателем общественной организации Электронная Демократия Владимиром Фленцем обсудили возможность применения лучших практик электронной демократии при формировании Общественного Совета при Министерстве по делам ветеранов", - написала Фриз.

По ее словам, инициативная группа по подготовке учредительного собрания Общественного Совета должна быть собрана к концу года, а именно 29 декабря, чтобы уже начиная с января можно было запустить работу по избранию членов Совета.

"Инициативная группа должна провести подготовку, прием документов кандидатов в общественный Совет, которая в дальнейшем сможет работать над проектами и программами повышения уровня социальной защиты ветеранов. Таким образом предоставив общественности возможность участвовать в формировании и реализации государственной политики в сфере ветеранских дел и общественного контроля за их реализацией – это моя принципиальная позиция", - добавила Фриз.

Напомним, Министерство по делам ветеранов зарегистрировали в конце ноября 2018 года. Возглавила его Ирина Фриз.

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