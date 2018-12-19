Инициативная группа по подготовке учредительного собрания Общественного Совета должна быть собрана к концу года, а именно 29 декабря, чтобы уже начиная с января можно было запустить работу по избранию членов Совета.

Министерство по делам ветеранов начало формировать Общественный Совет.

Об этом на своей странице Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Во время встречи с председателем общественной организации Электронная Демократия Владимиром Фленцем обсудили возможность применения лучших практик электронной демократии при формировании Общественного Совета при Министерстве по делам ветеранов", - написала Фриз.

По ее словам, инициативная группа по подготовке учредительного собрания Общественного Совета должна быть собрана к концу года, а именно 29 декабря, чтобы уже начиная с января можно было запустить работу по избранию членов Совета.

"Инициативная группа должна провести подготовку, прием документов кандидатов в общественный Совет, которая в дальнейшем сможет работать над проектами и программами повышения уровня социальной защиты ветеранов. Таким образом предоставив общественности возможность участвовать в формировании и реализации государственной политики в сфере ветеранских дел и общественного контроля за их реализацией – это моя принципиальная позиция", - добавила Фриз.

Напомним, Министерство по делам ветеранов зарегистрировали в конце ноября 2018 года. Возглавила его Ирина Фриз.