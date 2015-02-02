В АП обещают подготовить законопроект о справедливом суде к следующей неделе

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Алексей Филатов в ходе брифинга по результатам заседания Национального совета по вопросам реформ.

”Уже к началу следующей недели этот законопроект будет подготовлен для внесения на рассмотрение парламента и голосования”, - сказал Филатов.

По словам замглавы АП, на данный момент в Верховной Раде зарегистрированы два альтернативных законопроекта, один из которых внесен президентом, а другой - инициативной группой из шести народных депутатов.

Читайте такжеНа этой неделе ВР рассмотрит создание военной милиции и отмену неприкосновенности депутатовВ ходе заседания Нацсовета при участии глав парламентских фракций было решено, что президентский законопроект будет принят за основу с учетом поправок, предусмотренных депутатским законопроектом.

Филатов отметил, что главными целями законопроекта являются обновление судебной системы, борьба с коррупцией и повышение профессиональной ответственности судей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на заседании 13 января в первом чтении приняла проект закона об обеспечении права на справедливый суд (№1656) и проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» об усовершенствовании принципов организации и функционирования судебной власти в соответствии с европейскими стандартами (№1497).