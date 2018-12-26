Украина введет новые санкции против России: кого они коснутся

Президент подчеркивает, что Украина должна продемонстрировать миру решительность действий.

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение о введении санкций в ответ на агрессию России в районе Керченского пролива, в том числе против депутатов Госдумы РФ и российских предприятий, которые помогают российской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на заседании СНБО.

Читайте такжеВоенное положение в Украине: СНБО собрался на заседание (видео)

"Сегодня на повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны внесен и проект принятия решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на территории, оккупированной на востоке нашего государства, на Донбассе, за агрессию против нашего государства в Черном море вблизи Керченского пролива, (против) тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы. Мы должны продемонстрировать миру решительность украинских действий", - подчеркнул Порошенко.

"Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе, значительное количество депутатов Государственной думы, в том числе от фракций "Единая Россия", ЛДПР, также решением вводятся в санкционный список. Предприятия, которые в той или иной степени противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставки в вооруженные силы Российской Федерации, по предложениям правительства, по предложению Службы безопасности Украины, по анализу позиции Верховной Рады также предложено сегодня применить к ним механизм санкций", - подчеркнул глава государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основании всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине.