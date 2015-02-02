ВР может рассмотреть обращение Украины в Гаагский суд по вопросу уголовной ответственности чиновников РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Согласительного совета, реагируя на предложение лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о необходимости завтра первым вопросом рассмотреть соответствующее обращение Украины в Гаагский суд.

Тимошенко подчеркнула, что после принятия заявления о признания России государством-агрессором Верховная Рада должна завтра первым вопросом принять обращение в Международный уголовный суд в Гааге относительно привлечения российских чиновников к уголовной ответственности за агрессию против Украины. “Для этого нам, безусловно, нужно ратифицировать Римский устав, который дает право обращаться в суд, но единства в самой коалиции, к сожалению, относительно ратификации Римского устава нет”, - подчеркнула Тимошенко.

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Она отметила, что в такой ситуации необходимо принять обращение в Международный уголовный суд в Гааге. «Это означает, что Верховной Раде в первую очередь завтра первым вопросом надо принять заявление об обращении в Международный уголовный суд в процедуре ad-hock. Такое постановление зарегистрировано - его номер 1887 и оно подписано почти всеми фракциями коалиции и, на мой взгляд, это будет весомый шаг, который позволит миру поддержать Украину. Если начнутся уголовные дела против организаторов агрессии против Украины, против организаторов терроризма и войны в Украине, я убеждена, что агрессор получит достаточно весомый удар, и надо это делать безотлагательно”, - подчеркнула Тимошенко.

Гройсман дал поручение профильному комитету рассмотреть этот вопрос, а также обратился к фракциям парламента “сформировать свою позицию относительно рассмотрения этого вопроса”. Он подчеркнул, что все это необходимо делать в тесном взаимодействии с правительством Украины, чтобы в конечном результате Украина смогла “победить с юридической точки зрения”.