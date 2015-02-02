Крымские татары выступили против памятника Сталину в Ялте

Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на текст соответствующего обращения.

Представители движения расценивают это, «как явный признак возрождения неосталинизма и возвращение к временам террора и внесудебных расправ».

«Подобная практика «безрассудных решений» приведет к ещё большему расколу в крымском сообществе», – сказано в протестном обращении.

Документ направлен в адрес президента России Владимира Путина, руководству Госдумы и Совета Федерации и российской Генпрокуратуре.

Читайте такжеБолее половины россиян положительно относятся к Сталину – опрос«Настоятельно призываем руководство Российской Федерации, если вы действительно осуждаете практику преступлений сталинского режима против целых народов и решительно отказываетесь от преступного наследия, остановите это аморальное решение крымских властей», – обращаются представители национального движения крымских татар.

Ранее в крымском «правительстве» сообщили, что к 70-летию Ялтинской конференции в Ливадии, обещают установить памятник «Большой тройке» работы Зураба Церетели весом в 10 тонн. До этого памятник хотели установить в Волгограде, но областные и городские власти не пришли к единому мнению, и скульптура осталась в мастерской Церетели.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – проходила с 4 по 11 февраля 1945 года.