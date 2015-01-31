Суд разрешил арестовать 125 миллионов экс-министра финансов Колобова

Печерский райсуд. Киева выдал постановления о наложении ареста на денежные средства лиц в банковских учреждениях, связанных с экс-министром финансов Юрием Колобовым.

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Как сообщили в Гепрокуратуре, ГПУ совместно с Госслужбой финмониторинга обнаружила счета в банковских учреждениях и заблокировала на них средства лиц, связанных с Колобовым, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, пишет Украинская правда.

"Общая сумма средств составляет в гривневом эквиваленте более 125 миллионов. С целью обеспечения конфискации имущества подозреваемого, постановление на арест средств получено по приговору суда от 30 января", - отметили в ГПУ.

Как известно, 12 января Интерпол объявил в розыск экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряд других украинских экс-чиновников. Среди них - и экс-глава Минфина Юрий Колобов.

Вместе с тем глава МВД Арсен Аваков заявил, что Россия игнорирует документы о розыске 24 бывших высших чиновников Украины, а именно: Виктора и Александра Януковичей, Николая Азарова, Андрея Клюева, Виктора Пшонку, Александра Якименко, Виталий Захарченко, Эдуарда Ставицкого, Сергея Курченко, Сергея Арбузова, Александра Клименко, Николая Присяжнюка, Рената Кузьмина, Олега Царева, Юрия Колобова, Андрея Игнатова, Раисы Богатыревой, Георгия Дзекона, Александра Динника, В. Раташнюка, П. Зинова, С. Шуляк, В. Ковша, П. Федчук.

Как заявил Аваков, Украина направит всем странам-членам СНГ предложения о сотрудничестве в этой сфере на основе двусторонних отношений.