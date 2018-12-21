Черное море не принадлежит России - министр обороны Британии

Он подчеркнул, что Черное море является международным морем.

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании (министр обороны) Гэвин Уильямсон подчеркивает, что Черное море не принадлежит Российской Федерации, а является международным морем.

Как сообщает Reuters, Уильямсон встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Одессе, куда на этой неделе прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo.

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"Причина ... что HMS Echo прибыл сюда, состоит в том, что мы, во-первых, хотим продемонстрировать солидарность с Украиной, и тот факт, что Украина не осталась одна", - подчеркнул он.

"Но также продемонстрировать наше право на возможность посещать такие порты, как Одесса, на свободу судоходства, свободу военно-морских сил плавать в Черном море. Это не российское море, это международное море", - заявил Уильямсон.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.