Телефоны посольства Украины в Москве прослушивают - правозащитница

Об этом заявила Радио Свобода российская правозащитница Зоя Светова.

Она посетила сегодня в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве мать семерых детей Светлану Давыдову, которая находится под досудебным арестом по обвинению в измене Родине.

По словам Световой, Давыдова очень напугана и удивлена тем, что назначенный адвокат отказался обжаловать ее арест.

Читайте такжеОбвиняя россиянку в госизмене, РФ признает факт отправки своих военных в Украину – журналист

В апреле прошлого года Светлана Давыдова, домохозяйка из города Вязьма, что за 200 километров от Москвы, которая осуждала раздувание конфликта в Украине, позвонила в посольство Украины в России и сообщила, что, возможно, военные из части, расположенной возле ее дома, отправились на восток Украины.

На днях стало известно, что ее обвинили в измене, суд определил ей арест как меру пресечения.