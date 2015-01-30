Телефоны посольства Украины в Москве прослушивают - правозащитница
Телефоны посольства Украины в Москве явно прослушивают, и именно это стало причиной ареста россиянки, которая звонила в посольство
Об этом заявила Радио Свобода российская правозащитница Зоя Светова.
Она посетила сегодня в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве мать семерых детей Светлану Давыдову, которая находится под досудебным арестом по обвинению в измене Родине.
По словам Световой, Давыдова очень напугана и удивлена тем, что назначенный адвокат отказался обжаловать ее арест.
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В апреле прошлого года Светлана Давыдова, домохозяйка из города Вязьма, что за 200 километров от Москвы, которая осуждала раздувание конфликта в Украине, позвонила в посольство Украины в России и сообщила, что, возможно, военные из части, расположенной возле ее дома, отправились на восток Украины.
На днях стало известно, что ее обвинили в измене, суд определил ей арест как меру пресечения.