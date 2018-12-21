В ГПУ отреагировали на решение суда ЕС об отмене санкций против Азарова

Отмена судом решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Евросоюза.

Несмотря на судебное решение о снятии санкций с экс-премьера Николая Азарова, его активы в Украине и за границей находятся под арестом в рамках уголовных дел.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников (окружение) времен Януковича, в том числе Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за границей. Арест упомянутых активов по уголовным производствам продлится независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии", - написал Лысенко.

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Он отметил, что активы могут быть возвращены в Украину после вступления в законную силу соответствующих решений суда.

Лысенко также заверил, что отмена судом решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Евросоюза.

По данным ГПУ, административные санкции ЕС действуют в отношении 13 украинских бывших высокопоставленных чиновников, в Швейцарии - в отношении 18-ти.

Представитель ГПУ также напомнил, что правительство Швейцарии решило продлить еще на год санкции в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2014 года в ЕС заморозили активы 18 украинских граждан, в том числе Азарова, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

3 июня 2014 года адвокаты Азарова обжаловали решение ЕС о введении санкций.

19 декабря четвертая палата Суда Европейского Союза приняла решение отменить санкции, введенные против Азарова.