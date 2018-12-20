Суд ЕС отменил санкции против Азарова

Европейский Союз в начале 2014 года ввел ограничительные меры против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Четвертая палата Суда Европейского Союза приняла решение отменить санкции, введенные в 2014 году в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом говорится в решении, обнародованном на сайте суда.

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В частности, суд постановил "аннулировать решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года (решение (CFSP) 2015/364), которым были внесены изменения в решение 2014/119/CFSP относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и учреждений с учетом ситуации в Украине, и Регламент Совета ЕС от 5 марта 2015 года (2015/357) в той части, в которой они касаются Николая Яновича Азарова".

Также суд обязал Совет ЕС возместить расходы адвокатов Азарова на всех этапах судебного рассмотрения их ходатайства.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2014 года в ЕС заморозили активы 18 украинских граждан, в том числе Азарова, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

3 июня 2014 года адвокаты Азарова обжаловали решение ЕС о введении санкций.