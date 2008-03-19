Кильчицкая: когда я услышала о решении ВР - я подумала, не послышалось ли мне?

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна Кильчицкая сознается, что решение ВР о досрочных выборах мэра Киева оказалось для команды Черновецкого неожиданностью. Об этом Кильчицкая рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

“В тот момент, когда происходило голосование, мы как раз обедали с женой Черновецкого. Мне позвонили из Верховной Рады, и я фактически в он-лайн режиме слышала, как именно это происходило.

Первая моя реакция была такая: не послышалось ли это мне? А вторая – это произошло, мы идем на выборы и после этих выборов спекуляций вокруг имени Черновецкого и его команды не будет!

Дальше мы с госпожей Черновецкой прекрасно закончили обед и я поехала на работу”, - вспоминает Кильчицкая детали вчерашнего дня . - После голосования мне позвонил Леонид Михайлович. Думала, он хочет поговорить о решении Верховной Рады, но он начал расспрашивать, как финансируется ремонт одной из больниц. Потому что его встретила какая-то бабушка и расспрашивала об этом.

В конечном итоге я его спросила: «Леонид Михайлович, что мы будем делать?» Он ответил: «Как – что будем делать? Будем идти на выборы, конечно! Все, давай работай!» – и бросил трубку”.

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