Епифаний: автокефальная украинская церковь не будет силой захватывать храмы бывшей УПЦ МП (видео)

Митрополит подчеркнул, что основой для присоединения приходов к новой церкви должны стать любовь и уважение.

Никаких захватов храмов бывшей УПЦ МП со стороны Православной церкви Украины не будет, заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Соответствующее заявление митрополит сделал в в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви - они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе", - отметил он.

Епифаний отметил, что объединение церкви должно проходить мирно и спокойно.

"Я считаю, что только любовь, уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те приходы, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви", - подчеркнул он.

"Мы знаем, что есть много таких приходов. И, наверное, даже в каждом приходе есть часть прихожан, которые готовы уже переходить, но, к сожалению, нет того совершенного механизма, который бы позволил делать это правильно", - подытожил митрополит.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.