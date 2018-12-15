Парубий: Россия не изменила намерения уничтожить Украинское государство и церковь

Председатель парламента Андрей Парубий убежден, что Украинское государство и церковь будут существовать.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что Российская Федерация не изменила своего намерения уничтожить Украинское государство и церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Софийской площади перед верующими после Объединительного собора.

"Великий день возле Софии Киевской тысячелетней. Божье благословение взошло на нас возле здания Киевской Софии, которая в течение тысяч лет была свидетелем и наших украинских побед, и наших украинских неудач, ведь ровно тысячу лет назад здесь состоялось первое богослужение", - сказал Парубий.

Читайте такжеАрхиепископ УПЦ КП рассказал, как проходило голосование за главу новой церкви в Украине

"И тысяча лет нашей истории - это наш путь и успехов, и побед, но и неудач", - добавил он.

Председатель Верховной Рады отметил, что 100 лет назад в Киеве начался, но не закончился собор, на котором планировали создать украинскую поместную автокефальную церковь.

"Ровно сто лет назад, в январе, и это очень символично, но собор не смог завершиться, потому что оккупационные российские войска вошли в Киев и не дали тогда провозгласить украинскую церковь. Сто лет назад мы не смогли получить свою церковь, мы не смогли удержать свое государство. Почему? Потому что не было тогда единства достаточного у украинской политической элиты. Потому что не было достаточного понимания того, кто является врагом, и какая опасность исходит от него", - подчеркнул Парубий.

"Сто лет прошло, чтобы мы смогли переосмыслить то время, чтобы мы могли сказать: мы больше не будем проигрывать, мы больше не имеем права проигрывать перед теми, кто был до нас и кто будет после нас. Сто лет после этого мы твердо заявляем: Украинское государство будет и украинская церковь будет", - сказал он.

Также председатель Верховной Рады напомнил, что враг остается тот же, хотя и имеет другое название, сначала Российская империя, затем Советский Союз, а теперь Российская Федерация.

"Но тот же имперский дух, который хочет уничтожить Украинское государство и хочет уничтожить украинскую душу", - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.