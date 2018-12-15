ОУН, КУН и ВО "Тризуб" им. Бандеры подписали совместное заявление об объединении

Предполагается, что единый провод украинских националистов направлять и координировать деятельность этих трех организаций.

Организация Украинских Националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов (КУН) и Всеукраинская организация «Тризуб» им. Степана Бандеры подписали совместное заявление об объединении.

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Как передает корреспондент УНИАН, заявление подписали председатель ОУН Богдан Червак, председатель КУН Степан Брацюнь и главный командир ВО «Тризуб» им. С. Бандеры Виктор Сердулец.

Так, в заявлении отмечается, что ОУН, КУН и «Тризуб», «сохраняя историческую преемственность со времени создания в 1929 году Организации Украинских Националистов под руководством полковника Евгения Коновальца, осознавая реальную угрозу потери государственности в результате агрессии Российской Федерации и разрушительной деятельности пятой колонны в Украине, заботясь о сохранении и сохранении национальной идентичности Украины, равноправных партнерских отношений со странами Европы и мира, руководствуясь необходимостью консолидации нации и националистического движения», заявляют о создании единого провода украинских националистов.

Отмечается, что отныне этот провод направлять и координировать деятельность ОУН, КУН и «Тризуба».

«Убеждены, что наша совместная деятельность будет способствовать утверждению в обществе мировоззренческих основ украинского национализма, изложенных идеологами ОУН, становлению Украины как государства украинской нации, где украинцы станут настоящими хозяевами своей судьбы на своей земле», - говорится в заявлении.

После подписания Сердулец отметил, что на сегодняшний день есть очень много различных националистических организаций, и «украинское общество не знает, кому верить». «Наше объединение призвано согласовать, по крайней мере, среди наших трех организаций единое видение пути достижения нашей цели - Украинского соборного самостоятельного государства», - сказал он.

Участие в торжественном мероприятии приняли также председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок, председатель партии «Правый сектор» Андрей Тарасенко, внефракционный народный депутат Андрей Ильенко, а также председатель секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, в отношении которого пять националистических партий и организаций подписали заявление о поддержке его кандидатом в президенты.

Кошулинский, комментируя подписание заявления, высказал мнение, что это будет способствовать тому, что соответствующие организации будут «еще сильнее». «Я надеюсь, что эта совместная борьба наполнит правильным украинским содержанием Украинское государство», - сказал он.

На вопрос УНИАН о ближайших совместных мероприятиях трех организаций, Червак сообщил, что планируется совместное празднование 90-й годовщины создания ОУН (3 февраля). «Мы хотим провести в Украине ряд мероприятий, посвященных этому событию. Это будут выставки, это будет ход, это будут научные конференции. Это, так сказать, наш приоритет», - сообщил он.