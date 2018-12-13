В ЕС готовы расширить существенную помощь для Украины - Могерини

На саммите Евросоюза лидеры стран-членов должны призвать РФ освободить украинских моряков.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.

Об этом она сказала в Брюсселе перед началом саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС.

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Она сказала, что вчера вечером с президентом Украины Петром Порошенко обсуждались вопросы обострения напряженности в Азовском море.

«Я ожидаю, что Европейский Совет подтвердит нашу твердую позицию и наше требование для России освободить суда и экипаж», - подчеркнула она.

«И мы вновь подтвердим не только о нашей решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, но также нашу твердую политику в отношении непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова», - подчеркнула Могерини.

Также она сказала, что будет заявлено о существенном пакет помощи для Украины, который Европейский Союз предложил и «готов усилить его».

Как сообщал УНИАН 10 декабря Могерини заявила, что практическая поддержка пострадавших областей Украины в связи с блокадой Россией судоходства в Азовском море и Керченском проливе имеет большее значение, чем новые санкции в связи с этой блокадой.