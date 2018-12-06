Могерини призывает Россию без задержек освободить захваченных украинских моряков

Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного транзита через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывает Россию освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и суда.

Об этом Могерини сказала на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

"Последние события в Азовском море являются причиной для серьезного беспокойства для нас, и это еще один случай нарушения общих принципов", - заявила Могерини.

По ее словам, "нарушение, которое стало результатом незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, демонстрирует опасность пути, который еще больше отдаляет нас от общих принципов, которые все страны определили вместе в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии".

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"Нашим приоритетом сейчас является восстановление безопасности и взаимодействия в нашем регионе. Мы призываем все стороны продемонстрировать максимальную сдержанность, немедленно уменьшить напряженность, и мы настоятельно призываем Россию освободить захваченные суда, моряков и снаряжение безусловно и без задержек", - отметила Могерини.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный транзит через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - заявила она.

Как сказала Могерини, Евросоюз остается настроенным способствовать достижению устойчивого политического урегулирования на востоке Украины с соблюдением суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Мы продолжаем призывать к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, и мы четко заявили, что так называемые "выборы" на не контролируемых Украиной территориях являются незаконными и подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнула она.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".