Эксперты и политики США призвали Трампа усилить давление на РФ и предоставить дополнительную помощь Украине

Они, в частности, советуют Трампу предоставить Украине дополнительную помощь в секторе безопасности, в том числе повысить боеспособность украинских ВМС.

Влиятельные американские аналитики, эксперты по внешней политике, бывшие чиновники и послы США призвали президента США Дональда Трампа увеличить давление на РФ из-за ее агрессии в Украине.

Читайте такжеПорошенко: Путин слабее, чем он хочет казаться Западу

Открытое письмо к Трампу опубликовал американский аналитический Центр CEPA, передает "Радио Свобода".

"Этим открытым письмом, которое подписали 47 известных экспертов, бывшие чиновники и экс-послы, мы призываем президента Трампа увеличить давление на РФ из-за последних незаконных действий", - говорится в документе.

"РФ нарушает один из старейших и самых святых для Америки принципов: свободу судоходства в международных водах. Россия не остановится, пока Запад не повысит геополитическую цену для нее", - подчеркивают авторы письма.

Они, в частности, советуют Трампу предоставить Украине дополнительную помощь в секторе безопасности, в том числе повысить боеспособность украинских ВМС, предоставив радары, ракетные системы береговой охраны, разведданные и патрульные корабли; имплементировать и вводить все существующие ныне американские санкции против РФ "в полном разрешенном законом объеме".

Также политики призывают Трампа повлиять на европейских партнеров, чтобы они полностью выполняли введеные ими санкции и призвать НАТО к постоянному присутствию в Черном море для обеспечения свободы судоходства; немедленно ввести новые или расширить существующие ограничения для российской финансовой системы.

Кроме того, просят убедить правительство Германии отказаться от строительства "Северного потока - 2".