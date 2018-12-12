Эксперт оценил, у кого больше всего шансов возглавить Единую поместную церковь

По словам аналитика, позиция Филарета завтра на Архиерейском соборе будет понятнее.

Из обсуждаемых в материале трех кандидатов в предстоятели автокефальной церкви больше всего шансов имеет митрополит УПЦ КП Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Читайте такжеВ Киев прибыл представитель Константинополя, который проведет Объединительный собор – СМИ

Об этом в эфире ток-шоу "Ситуация" на "Прямом" рассказал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Из лиц, которых упомянули в вашем сюжете, я бы сказал, что больше всего шансов у Епифания по многим причинам", - заявил Рудяков.

По его словам, позиция Филарета завтра на Архиерейском соборе будет понятнее. «Но я так понимаю, что он готов остаться председателем Синода, который предусмотрен православной церковью в Украине и дать младшему своему воспитаннику путь в эту большую руководящую работу. Относительно владыки Симеона Винницкого, мне кажется, что там много голосов у Киевского патриархата. Даже если они там будут идти двумя группами, я так понимаю, что там будет не одна мысль идти, а две или даже три», – сказал эксперт.