Киевский патриархат созывает на 13 декабря Архиерейский собор

По словам архиепископа Зари, будут рассмотрены итоги подготовки к Объединительному собору.

Священный синод Украинской православной церкви Киевского патриархата созывает на 13 декабря Архиерейский собор.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору и принять решение относительно Объединительного собора, который состоится 15 декабря.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Накануне, 5 декабря, президент Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года.