Украина готовит доказательства по иску против России в Международном суде ООН

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Кабинета министров. "По решению СНБО мы начали работу относительно того, каким образом те, кто совершил это преступление, должны закончить, а именно - в Гааге", - сказал Павел Климкин.

Читайте такжеКлимкин считает, что решение конфликта на Донбассе возможно при участии РФ и США

"Имею в виду прежде всего Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. 22 января мы провели экспертные консультации в Минске, Минск - это был единственный город, на который согласилась российская сторона, где даны исчерпывающие доказательства того, что физические и юридические лица РФ спонсируют терроризм. Эта конвенция предусматривает, что мы должны начать с экспертных консультаций, предоставить соответствующую юридическую аргументацию. В случае несогласия сторон мы можем идти сначала в арбитраж, а затем в Международный суд ООН. У нас есть решимость дойти до конца, есть имеющиеся юридические аргументы, четкая юридическая база. Мы не повторим ошибок наших друзей и партнеров, прежде всего Грузии, которая сразу подала дело в Международный суд ООН, и это представление было отклонено по формальным признакам и причинам. Мы докажем вину РФ и получим соответствующие решения международных инстанций", - сказал Павел Климкин.

Министр напомнил, что завтра состоится внеочередное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы предоставили абсолютно исчерпывающие доказательства того, кто совершил этот террористический акт (обстрел жилых кварталов Мариуполя боевиками 24 января, в результате которого погиб 31 мирный житель - УНИАН). В то же время хочу подчеркнуть - это выходит за рамки определения терроризма, это преступление против человечности", - сказал министр.