Украинский моряк Гриценко на допросе в РФ под протокол назвал себя военнопленным – адвокат

На этой неделе ещё несколько адвокатов посетят других военнопленных моряков.

Российский адвокат Николай Полозов заявляет, что встретился с украинским военнопленным моряком Денисом Гриценко, узнав подробности его содержания в московском СИЗО.

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Как сообщил Полозов на своей странице в Facebook, общение проходило в следственном управлении ФСБ, которое находится в соседнем от СИЗО "Лефортово" здании.

"Очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроем. Первым делом спросил, что известно о других моряках, особенно раненых. Рассказал ему последние новости. О том, как Украина борется за освобождение его и других военнопленных моряков. Особенно его впечатлили мои слова о письмах, которые дети начали писать морякам. Сам ещё никаких писем не получал", - рассказал Полозов.

По словам украинца, его содержат в двухместной камере с еще одним заключенным, российские правоохранители к нему относятся уважительно, силу или давление в отношении него не применяли.

"Он получил передачу от активистов и волонтеров. Продукты питания у него есть, всех благодарит за помощь... По словам Гриценко, он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже несмотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался", - сообщил Полозов.

По словам адвоката, Гриценко не признает себя преступником, а на очередном допросе заявил под протокол, что является военнопленным.

Полозов добавил, что на этой неделе ещё несколько адвокатов посетят других военнопленных моряков.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

С 7 по 11 декабря украинские консулы посетили в СИЗО 19 военнопленных моряков.