Завтра состоится суд за украинское гражданство крымского политзаключенного Кольченко

Предварительное судебное заседание по этому иску состоялось 5 декабря, заседание 26 декабря было перенесено на 28 января в связи с занятостью судьи Андрея Долгополова, пишет Крым.Реалии.

Как сообщалось, ответчик - УФМС Республики Крым - не признает исковые требования о сохранении за Александром Кольченко гражданства Украины и утверждает, что российский паспорт был выдан Кольченко в июле 2014 года.

Александр Кольченко, который содержится в СИЗО «Лефортово», по словам адвоката, паспорт не получал и заявление на получение российского гражданства не писал.

Читайте такжеСенцов назвал расследование по его делу "спиритическим сеансом в палате для душевно больных"Александр Кольченко был арестован в Симферополе в мае 2014 года. Вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, историком Алексеем Чирнием и юристом Геннадием Афанасьевым его обвинили в организации террористических актов в Крыму и в участии в террористической группировке.

По данным следствия, 14 апреля Кольченко и его сообщники принимали участие в поджоге здания симферопольского отделения «Единой России». В результате их действий, классифицированных как «терроризм», обгорело окно.

Кольченку предъявлены обвинения по статье «Террористический акт» (п. «А» ч. 2 ст. 205 УК) и «Участие в террористической группировке» (ч. 2 ст. 205.4 УК).

Лефортовский районный суд Москвы 25 декабря 2014 продлил до 16 апреля 2015 срок содержания под стражей Кольченко.

Судебное заседание по поводу подтверждения украинского гражданства крымского активиста, которое должно состояться 26 декабря 2014 года в Киевском районном суде города Симферополя, перенесли на январь 2015 года. Как отметила защитник Кольченко, вопрос подтверждения гражданства является принципиально важным для него.