Путин называл Украину "искусственным образованием" и "ошибкой истории" на заседании Совета НАТО-Россия в 2008 году - Линкявичюс

По его словам, среди членов НАТО были страны, которые думали, что неправильно поняли слова Путина.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин называл Украину искусственным образованием и ошибкой истории на заседании Совета НАТО-Россия в 2008 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Литвы заявил во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы".

Он вспомнил о саммите Альянса 2008 года, который проходил в Бухаресте (Румыния), на котором "происходила большая дискуссия и борьба между двумя группами".

Одна группа стран, в том числе Литва, отстаивали позицию, что Украине и Грузии надо предоставить план действий относительно членства в Альянсе, что должно было стать своеобразным сигналом. Как считает Линкявичюс, план действий относительно членства является просто "бюрократическим инструментом".

"Но другие сказали, что мы не можем это сделать, потому что это очень провокационно. Мы спровоцируем оппонентов, и особенно Россию, и это будет большой проблемой", - сказал глава МИД Литвы и добавил, что те страны, которые выступали за предоставление ПДЧ, были правы, позже на Южном Кавказе началась война, и Россия оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

"Также это напоминает мне о встрече Совета НАТО-Россия в 2008 году. Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом, процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время Совета НАТО-Россия и этой встречи, пытаясь как всегда учить и поучать: "с кем вы взаимодействуете, с Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально". И все смотрели друг на друга и говорили: о чем он говорит?", - подчеркнул он.

"(Члены НАТО) не могли поверить, может, не поняли что-то, но мы были среди немногих, кто сказал, нет, он это имеет в виду", - подчеркнул глава МИД Литвы.

"2008-й год не касался Украины, а Грузии. Но позже это была Украина - это был Крым. Опять, те, кто воспринял это как неожиданность, это были не мы. Мы сказали: вы не должны удивляться, потому что это было сделано в Грузии, и с этой неожиданностью согласились", - сказал Линкявичюс.