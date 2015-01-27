В ПАСЕ не хотят или боятся продлевать санкции против России – Арьев

Об этом сообщил депутат вел "Блока Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Ситуация в ПАСЕ непростая. Достаточно много делегатов не хочет или боится продолжать санкции против России. Мы боремся! Включили все возможные рычаги", - написал Арьев.

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Он также сообщил, что глава российской делегации уже ходит и рассказывает, что мониторинговый комитет ПАСЕ вернул им право голоса.

"Ложь и манипуляция, что не удивительно от них. Решение принимает ПАСЕ. При этом у нас важная победа - большинство поправок от Украины учтены в резолюции Миграционного комитета по гуманитарной ситуации в Украине. Российские поправки почти все провалили", - добавил Арьев.