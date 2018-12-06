Российским судам может быть закрыт доступ в европейские порты - Волкер

Спецпредставитель США по Украине потребовал от России освободить украинских моряков до Нового года.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Волкер заявил об этом "Голосу Америки", пояснив, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля» России в общих водах Азовского моря.

По его словам, с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Это очень сильный и очень оригинальный шаг, – заявил Волкер. – Посмотрим, пойдут ли они на это».

Волкер потребовал от России освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в конце ноября, до Рождества или Нового года.

«Мы не приемлем и не согласимся с заявленной Россией аннексией Крыма», – сказал он, повторив позицию, которую США заняли после событий в Крыму в 2014 году.

Отметив, что воды Азовского моря являются предметом двустороннего соглашения между Украиной и Россией, Волкер сказал: «Мы не согласны с тем, что территориальные воды вокруг Крыма являются российскими. Они украинские. Поэтому мы не согласны с тем, что Керченский пролив является полностью российским. Мы считаем, что речь идет о совместном суверенитете».

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По словам Волкера, действия России в ходе конфронтации 25 ноября, когда она обстреляла и в конечном итоге захватила три украинских военных корабля, которые пытались пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, являются «явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной».

Он сказал, что США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих и агентов разведки, арестованных российскими спецслужбами.