Российским судам может быть закрыт доступ в европейские порты - Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.
Волкер заявил об этом "Голосу Америки", пояснив, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля» России в общих водах Азовского моря.
По его словам, с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Это очень сильный и очень оригинальный шаг, – заявил Волкер. – Посмотрим, пойдут ли они на это».
Волкер потребовал от России освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в конце ноября, до Рождества или Нового года.
«Мы не приемлем и не согласимся с заявленной Россией аннексией Крыма», – сказал он, повторив позицию, которую США заняли после событий в Крыму в 2014 году.
Отметив, что воды Азовского моря являются предметом двустороннего соглашения между Украиной и Россией, Волкер сказал: «Мы не согласны с тем, что территориальные воды вокруг Крыма являются российскими. Они украинские. Поэтому мы не согласны с тем, что Керченский пролив является полностью российским. Мы считаем, что речь идет о совместном суверенитете».
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По словам Волкера, действия России в ходе конфронтации 25 ноября, когда она обстреляла и в конечном итоге захватила три украинских военных корабля, которые пытались пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, являются «явным нарушением международного права и нарушением двустороннего соглашения с Украиной».
Он сказал, что США настаивают на том, чтобы Россия вернула корабли и 24 украинских военнослужащих и агентов разведки, арестованных российскими спецслужбами.