Соратница Меркель выступила за ограничение захода российских кораблей в порты ЕС и США

"Я считаю, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг", - заявила претендентка на пост председателя Христианско-демократического союза.

Генеральный секретарь партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер предлагает запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в европейские и американские порты.

Об этом претендентка на пост председателя ХДС заявила в эфире телеканала ARD, передает DW. Также она также предлагает сократить покупку российского газа.

"Я считаю, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг", - заявила она, комментируя конфликт в Керченском проливе, цитирует агентство Reuters.

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Также она подчеркнула необходимость вернуться к дискуссии о строительстве газопровода "Северный поток-2". По словам Крамп-Карренбауер, своими действиями в районе Черного моря Путин сам заставил Брюссель вернуться к этому вопросу. Она отметила, что полный отказ от политической поддержки проекта является "слишком радикальным", впрочем Берлин может сократить объемы газа, который будет поставляться по этому газопроводу.

Как известно, Украина обратилась к президенту Турции Реджера Тайипа Эрдогана относительно закрытия проливов Босфор и Дарданеллы в связи с захватом российскими военными украинских судов и моряков после нападения в Керченском проливе.