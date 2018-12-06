ОБСЕ должна удвоить усилия в ответ на российскую агрессию в Украине – помощник госсекретаря США

Представитель Госдепартамента США призвал Россию прекратить агрессию в Украине. Соединенные Штаты осуждают неправомерные действия России в Украине.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл отмечает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна удвоить усилия в ответ на российскую агрессию в Украине.

Об этом Митчелл сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое транслируется на сайте ОБСЕ.

"Продолжающаяся агрессия России против Украины демонстрирует потребность для нас удвоить наши усилия в ОБСЕ", - заявил Митчелл.

Он отметил, что Соединенные Штаты осуждают неправомерные действия России в Украине. "Это были вопиющие акты боевых действий", - отметил Митчелл.

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По его словам, вооруженное нападение на украинские суда было свидетельством сохранения тенденции продолжения российской агрессии, которая нарушает все 10 фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, которые Россия обязалась выполнять.

"Мы призываем Россию прекратить ее агрессию в Украине, освободить задержанных моряков и их суда, вернуть контроль над Крымом Украине и прекратить создавать препятствия для невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ", - заявил Митчелл.

"ОБСЕ не может закрывать глаза, когда Россия нападает на национальный суверенитет, на границы своих соседей, сбивает беспилотники Специальной мониторинговой миссии, подрывает основные человеческие свободы и ослабляет нашу общую безопасность", - подчеркнул Митчелл.