В Раде зарегистрирован законопроект о прозрачности собственности СМИ

Как отмечается на сайте парламента, инициаторами законопроекта являются народные депутаты от «Народного фронта» Николай Княжицкий и от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

«Законопроектом предлагается обязать субъектов информационной деятельности (телерадиовещателей и провайдеров программной услуги) раскрывать информацию о реальной структуре собственности и предоставлять сведения о бенефициарных (фактических) владельцах компаний», - говорится в объяснительной записке.

Также законопроект предусматривает введение механизмов контроля за достоверностью предоставленных сведений о фактических владельцах субъектов информационной деятельности (предоставление деклараций о доходах заявленных бенефициарных владельцев).

Читайте такжеВ Раде зарегистрировали законопроект о возможности мобилизации народных депутатовКроме того предлагается предоставить Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания право запрашивать дополнительные сведения о структуре собственности телерадиоорганизаций и бенефициарных владельцев;

Законопроектом предлагается ввести процедуру обнародования информации о фактических владельцах телерадивещателей и провайдерах программной услуги на официальном интернет-сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.