ЦИК зарегистрировала Бабия, Лесюка и Луценко народными депутатами

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел заместитель председателя комиссии Андрей Магера.

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Комиссия зарегистрировала трех народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а именно:

Бабия, 1977 года рождения, проживает в городе Ивано-Франковске, члена партии "Народный фронт", включенного в избирательный список "Народного фронта" под № 75;

Лесюка, 1952 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под № 69;

Луценко, 1966 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийную, включенную в избирательный список партии БПП под № 70.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины своими постановлениями от 14 января 2015 года досрочно прекратила полномочия народных депутатов Украины Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко, избранных 26 октября 2014 года от партии «Блок Петра Порошенко", а также народного депутата Украины Александра Турчинова, – от партии "Народный фронт", в связи с личными заявлениями о сложении ими депутатских полномочий.

В прошлом году Турчинов был назначен секретарем СНБО, Ковальчук - первым заместителем главы Администрации президента Украины, Павленко - заместителем главы АП.