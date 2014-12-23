В Раде на одного экс-регинала стало больше

Как передает корреспондент УНИАН, Ревега был избран в парламент на внеочередных выборах 26 октября в одномандатном избирательном округе № 63 (Житомирская область).

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Александр Ревега - бывший регионал, в 2012 году был официальным выдвиженцем от ПР в этом же округе.