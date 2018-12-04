цей матеріал доступний українською

Депутат от БПП Владимир Куренной принес присягу в Раде

12:53, 04 декабря 2018
Политика
286 0
Владимир Куренной принес депутатскую присягу / УНИАН

Читайте такжеРада назначила Фриз министром по делам ветеранов

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что 29 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Куренного.

После этого объявления Куренной принес присягу народного депутата с трибуны парламента.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила депутата от "БПП" Ирину Фриз министром по делам ветеранов, после чего, в соответствии с законодательством, прекратила ее депутатские полномочия.

29 ноября ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Владимира Куренного. Куренной 1967 года рождения, проживает в Одессе, беспартийный, включен в избирательный список партии "БПП" под № 86.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рада#депутат#присяга