Фриз назвала главную цель нового Министерства по делам ветеранов и источники его финансирования

Она подчеркнула, что сейчас Министерство уже функционирует.

Недавно созданное Министерство по делам ветеранов будет получать финансовую помощь от стран-партнеров.

Об этом в интервью телеканалу «24» рассказала глава ведомства Ирина Фриз. По ее словам, необходимое финансирование поступит уже в 2019 году, в том числе и иностранное.

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«У меня достаточно хорошие отношения с представительством НАТО в Украине, есть определенная коммуникация с посольством США, кроме того, уже направлены письма министрам по делам ветеранов США, Канады, Хорватии, Австралии. Таким образом, единый государственный реестр ветеранов, которого не существует в Украине, а также платформа "ветеран", которую мы сделаем, будут финансироваться за счет донорских средств», – отметила чиновник.

Она подчеркнула, что сейчас Министерство уже функционирует.

«Вчера мы получили регистрацию в Минюсте и это, из моего опыта, самая быстрая регистрация в Украине. Главная цель сообщества и меня лично – объединить всех ветеранов, чтобы мы не разделялись на общественные организации, которые используют для прикрытия политики. Я думаю, что люди идут против конкретных решений, а не против человека. Моя цель: заложить качественную систему Министерства, которая будет функционировать последующие годы», – пояснила Фриз.