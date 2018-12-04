Правоохранители будут рассматривать нападения на проукраинских активистов как нападения на государство - Луценко

Генпрокурор считает, что Служба безопасности должна также перейти на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности.

Правоохранительные органы будут рассматривать нападения на проукраинских активистов как нападения на государство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время совещания руководства правоохранительных органов в Одессе.

"Поэтому хочу, чтобы в присутствии СМИ наша команда была услышана. Если хотите, команда силовиков столицы была услышана. Любые нападения на проукраинских общественных активистов будем рассматривать как нападение на Украинское государство. Даже если это активисты не всегда правы. Я имею в виду, если их информация является несколько преувеличенной или неточной", - заявил Луценко.

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По его словам, "все, кто позволит себе "угнетать" их только потому, что они говорят на украинском языке или думают по-государственнически, будут иметь дело с этой компанией (правоохранителями)".

Он также призвал все проукраинские элементы к объединению.

"В ряде районов области открыто ведут антиукраинскую пропаганду в различных формах, которые, к сожалению, не подпадают под признаки уголовных преступлений 110, 111 статей, но носят по сути информационную поддержку страны-агрессора", - добавил Луценко.

Генпрокурор отметил, что антиукраинские центры открыто бросают вызов стабильности Украины.

"Поэтому Служба безопасности должна перейти также на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности", - подчеркнул он.