Из-за агрессии РФ происходит наибольшее после "холодной войны" усиление войск НАТО – Столтенберг
УНИАН. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что НАТО развернуло боевые группы в восточной части Альянса в ответ на агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-подхода перед началом заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.
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«В связи с агрессивными действиями России в отношении Украины в результате незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины, мы видим действия России в Азовском море (в районе Керченского пролива - УНИАН)», - заявил он.
По словам генсекретаря НАТО, в результате этих агрессивных действий РФ против Украины Альянс проводит наибольшее усиление системы коллективной безопасности со времен «холодной войны»
Столтенберг отметил, что НАТО увеличивает готовность сил.
«Наши боевые группы развернуты в восточной части Североатлантического Альянса, и союзники сегодня инвестируют больше в оборону. Страны НАТО активно предпринимают эти действия в качестве реакции на действия России в отношении Украины», - подчеркнул он.
Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".