Из-за агрессии РФ происходит наибольшее после "холодной войны" усиление войск НАТО – Столтенберг

Из-за агрессивных действий РФ против Украины, Альянс проводит самое большое усиление системы коллективной безопасности со времен «холодной войны».

УНИАН. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что НАТО развернуло боевые группы в восточной части Альянса в ответ на агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-подхода перед началом заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.

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«В связи с агрессивными действиями России в отношении Украины в результате незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины, мы видим действия России в Азовском море (в районе Керченского пролива - УНИАН)», - заявил он.

По словам генсекретаря НАТО, в результате этих агрессивных действий РФ против Украины Альянс проводит наибольшее усиление системы коллективной безопасности со времен «холодной войны»

Столтенберг отметил, что НАТО увеличивает готовность сил.

«Наши боевые группы развернуты в восточной части Североатлантического Альянса, и союзники сегодня инвестируют больше в оборону. Страны НАТО активно предпринимают эти действия в качестве реакции на действия России в отношении Украины», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".