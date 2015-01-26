В больницах находятся 309 раненых бойцов АТО, из них 19 - в тяжелом состоянии

10:15, 26 января 2015
Политика
1218 0

В больницах находятся 309 раненых бойцов АТО, из них 19 - в тяжелом состоянии.

REUTERS

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.

Читайте такжеНа реабилитацию в Польшу отправят 40 раненных украинских военных

«По состоянию на сегодняшний день в госпиталях и лечебных заведениях находятся 309 военнослужащих, из них 19 - тяжелораненые», - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter