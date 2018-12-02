Россия не будет вводить ответные ограничения на въезд для украинцев

Кроме того, Россия собирается упростить получение украинцами российского гражданства.

Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

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"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - заявил он.

Как известно, в связи с введением военного положения в десяти приграничных областях и захватом украинских суден в Керченском проливе, Украина запретила въезд на свою территорию для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.