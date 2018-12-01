Как меня Захарова ругала

На днях произошла очень интересная история. Лидеры G20 размышляли о судьбе мира в Аргентине, а россияне убеждали себя, что не очень-то и хотелось Путину встречаться с Трампом. Традиционно пришли к выводу, что Россия лучше всех, а президент США «редиска».

И вот в момент национального триумфа - на «американском направлении» - в прямом эфире телеканала «Россия 1» солировала официальный спикер МИД РФ Мария Владимировна Захарова.

20 минут времени в прайм-тайм было посвящено лично моей скромной персоне и нашему агентству УНИАН.

«Сколько можно это терпеть, сколько можно читать вранье этого Цимбалюка, который наслаждается в Москве и прекрасно себя чувствует», - негодовала Захарова.

Мария возмущалась, что я сижу в московских ресторанах (завидовать нехорошо) и работаю по «канонам геббельсовской пропаганды».

Такой поток негодования вызвала новость с брифинга официального спикера МИД России с ее размышлениями о дальнейшей оккупации Украины.

Мария Владимировна объявила, что агентство УНИАН выдало на-гора фейк, и она лично будет жаловаться в ОБСЕ. И очень жаль, что в качестве доказательства «фейка» высокотехнологичное российское телевидение не показало фрагмент выступления Марии на брифинге, чтобы российский зритель мог опираться не на эмоции своего дипломата, а на фактаж. Почему же они этого не сделали?! Мы не росТВ, и можем себе позволить:

В то время, как Владимир Путин продолжает миллионный раз заявлять о «братстве» украинского и российского народов, спикер МИД России абсолютно открыто и спокойно отвечает на вопрос о «поддержке политического проекта Малороссия, которую завещал Александр Захарченко».

Кроме того, Марию Владимировну не смущает вопрос о переносе российских диппредставительств из Киева и Львова в оккупированные Россией Донецк и Луганск.

Она предлагает не спешить, в надежде, что можно будет повторить «крымский прецедент», когда после аннексии украинского полуострова Россией, генеральное консульство РФ в Симферополе было «переформатировано» в представительство МИД РФ в «российском регионе».

Требовать от граждан Украины в ситуации де-факто войны уважать Венскую конвенцию о неприкосновенности диппредставительств можно, но лучше сначала прекратить стрелять

Реализовать этот сценарий можно только одним способом: оккупировать Киев и Львов, как это произошло с Симферополем. Других вариантов здесь нет.

Захарова практически прямо угрожает украинским диппредставительствам и нашим дипломатам, которые пока еще работают в России. Говорит, что терпение российского народа может кончиться, и здесь могут произойти такие же беспорядки, как возле дипучереждений России в Украине.

Только дело в том, что украинских танков на территории России нет, а российские не только пересекают границу, но уже пятый год долбят из них по нашим защитникам. Мария Владимировна при этом заявляет: «ихтамнет» и «какие ваши доказательства».

Требовать от граждан Украины в ситуации де-факто войны уважать Венскую конвенцию о неприкосновенности диппредставительств можно, но лучше сначала прекратить стрелять.

Тем более, в самой России регулярно организовывают провокации против Украины и у нас не забыли, как русские «братья» разгромили Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону.

Поэтому, Мария Владимировна, перед тем, как писать в ОБСЕ, хорошо подумайте о тех самых «канонах геббельсовской пропаганды».

Роман Цимбалюк