Порошенко: против виновных в обстреле Мариуполя идет операция спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Весь мир сегодня всколыхнула ужасная трагедия в Мариуполе. Террористическая атака унесла десятки украинских жизней, ранены более сотни невинных жертв, в том числе и дети. Зло будет наказано», - заявил Президент Украины во время своего отлета из Саудовской Аравии.

«С первых же минут началась спецоперация, которая направлена на привлечение к ответственности тех, кто совершил этот преступный акт. Государственные и силовые ведомства в четкой координации оказывают необходимую помощь всем пострадавшим во время теракта. Мы сделаем все для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства и не дадим террористам совершать хаос на украинской земле», - заявил Президент Украины.

Отмечается, что Порошенко достиг договоренности о необходимости проведения переговоров в Женевском формате при участии Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Украины и Российской Федерации.

«Мы подчеркиваем, что украинские спецслужбы и силовые структуры имеют неопровержимые доказательства относительно того, кто организовал и выполнял эту террористическую атаку. Они являются доказательной базой для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей. Мы будем настаивать на признании в мире так называемых «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями», - заявил Порошенко.

Отмечается также, что «несмотря на многочисленные атаки, украинские войска не отступили ни на одном направлении».

Также в сообщении отмечается, что Порошенко дал поручение подготовить экстренное заседание Совета Национальной безопасности и обороны.

Министерству иностранных дел Порошенко поручил готовиться к заседанию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и подготовить заявления, которые будут сделаны во всех международных организациях.