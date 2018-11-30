Коррупция в ГБР: журналисты проверили прошлое руководителей нового бюро (видео)

Трое руководителей ГБР - представители различных политических групп, поэтому не могут договориться, считают журналисты.

Журналисты проверили прошлое руководителей новосозданной структуры - Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в программе "Гроші". Задачей ГБР является борьба с преступностью в высших эшелонах государственных структур, в частности в правоохранительных органах, министерствах, Верховной Раде, армии и судах.

Однако политики уже соревнуются за влияние на независимый орган, бюро оказалось в центре скандалов. Новые ДБРовцы преимущественно бывшие прокуроры. Стоит лишь вспомнить о том, что 7 ноября студентка НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны замначальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Варченко.

Он заявил, что стал жертвой «информационной атаки», и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Впоследствии студентка заявила, что за участие в секс-скандале и доступе к учетной записи в Facebook ей обещали заплатить 1 тысячу 500 гривень.

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Журналисты считают, что вероятным заказчиком мог стать глава ГБР - Роман Труба, ибо это может быть в его интересах. Трое руководителей ГБР - представители различных политических групп, поэтому не могут договориться, считают журналисты.

Однако сам Труба заявляет, что на него никто из политиков не имеет влияния.

В отношении Варченко, эксперты считают, что она напрямую связана с Банковой. Ольга Варченко избегает общения с журналистами. На окраине Киева она имеет недостроенный коттедж, есть на ее счету и политические скандалы - говорят, что она помогала экс-генпрокурору Виктору Шокину "давить" на Центр противодействия коррупции.

Еще один заместитель Трубы - Александр Буряк. Он работал в прокуратуре Вышгородского района, в котором приобрел 3 земельных участка на прокурорскую зарплату. Два по тысяче квадратных метров и один на 1,5 тысячи квадратных метров. Живет Буряк в элитной новостройке, которую в соответствии с декларацией арендует у Марианны Шевчук. Эта женщина приобрела 4 квартиры в столице, однако никакого бизнеса у женщины с таким именем не имеет.

Один из нардепов считает также, что люстраторы не обратили внимание на один из эпизодов во время работы Трубы прокурором на Львовщине. Дело касается активиста львовского Майдана Андрея Шевцива (сейчас депутат ЛГС). Один из автобусов со студентами, который ехал в Киев, остановила милиция, автобус заблокировали и на подмогу приехал Андрей. Впоследствии активистов обвинили в перекрытии движения, а процессуальным руководителем дела был Труба. После Майдана дело закрыли, а Труба получил повышение.

В свою очередь Труба утверждает, что в адрес его супруги "начались угрозы".

Как известно, 27 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) официально приступило к работе.