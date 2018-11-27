Государственное бюро расследований приступило к работе

Сегодня же присягу приняли около 300 следователей Бюро, которые и начнут работу над первыми уголовными делами.

Сегодня, 27 ноября, Государственное бюро расследований (ГБР) официально приступило к работе.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на брифинге во вторник.

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«Сегодня ГБР начинает работу и присоединяется к борьбе за Украину», - сказал он.

В этот же день присягу приняли около 300 следователей Бюро, которые и начнут работу над первыми уголовными делами. Среди новых кадров ГБР – около 100 следователей центрального аппарата и около 200 сотрудников территориальных управлений Бюро. Все они успешно прошли собеседования, специальные проверки, в том числе проверку на добропорядочность и непричастность к коррупции, а также психофизиологическое исследование на полиграфе.

«Это 300 следователей, которые своей работой должны доказать, что они – элитное подразделение… Особая ответственность ложится на заместителей руководителя ГБР, но я уверен, что и они справятся», - заявил Роман Труба.

Он также подчеркнул, что ГБР начинает работать над собственными уголовными делами.

«Забирать дела у Генпрокуратуры мы не будем. У следователей ГПУ будет достаточно времени, чтобы завершить расследование уже открытых дел», - объяснил Труба.

Напомним, ГБР начала работу через год после назначения главы ведомства. 16 ноября 2017 года победителем конкурса на должность директора бюро был избран Роман Труба.

Верховная Рада приняла закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

ГБР, наряду с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), стала правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.