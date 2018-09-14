Директор ГБР: в адрес моей жены "начались угрозы"

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба пожаловался на угрозы.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал о том, как неизвестные пытаются на него давить.

Об этом чиновник рассказал в эфире «5 канала».

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"Сейчас я чувствую на себе давление и у меня есть факты относительно этого давления. Первое – это информационная атака. Информационные атаки начались после моего принципиального заявления о неформальном проведении проверки 27-ми кандидатов. Этот процесс длится. На прошлой неделе была создана фейковая страница в Facebook под моей фамилией и именем. Именно на этой странице началось слияние грязи на директора бюро. Эта страница была оперативно закрыта, и в этот же день создается новая фэйковая страница, где происходит то же самое", – отметил Труба.

Он добавил: "Меня это не пугает, а лишь отвлекает определенное внимание". Впрочем, чиновник убежден: это свидетельствует о том, что определенный круг лиц боится создания Государственного бюро расследований и его скорейшего начала работы.

"Кроме того, в конце прошлой недели на телефон моей жены, которая работает в судебной ветви власти, начались угрозы. Она обязана была реагировать и обратиться в Высший совет правосудия, и обратилась к генеральному прокурору Украины", – рассказал директор ГБР.

Роман Труба отметил: "Политикам ненужное независимое Государственное бюро расследований. Но я буду все делать, чтобы этот орган был максимально независимым".