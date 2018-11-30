Введение военного положения не коснется ни одного гражданского человека - Порошенко

Глава государства уверяет, что власть воспользуется возможностями для усиления ВСУ в противостоянии российской агрессии.

Президент Петр Порошенко заверяет, что введение военного положения в отдельных регионах Украины не коснется ни одного гражданского человека.

Об этом он заявил сегодня во время совещания по усилению обороноспособности, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко сообщил, что поручил руководителям силовых структур, министерств и ведомств определить первоочередные меры по внедрению и обеспечению режима военного положения в отдельных регионах Украины, во исполнение требований соответствующего Указа и закона.

«Я собрал наше совещание для того, чтобы мы определили первоочередные меры по внедрению и обеспечению режима военного положения в отдельных регионах Украины», - сказал глава государства и напомнил, что военное положение вводится сроком на 30 дней, до 26 декабря в десяти приграничных областях.

«Хочу еще раз подчеркнуть - ни одного гражданского человека введение военного положения не коснется. Вместе с тем мы воспользуемся возможностями, которые предоставляет введенное военное положение для усиления возможности ВСУ для отражения российской агрессии», - подчеркнул Порошенко.

Министр обороны Украины Степан Полторак, в свою очередь, доложил президенту, что Министерство обороны, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки, Государственная служба транспорта приступили немедленно к выполнению Указа о введении военного положения.

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В частности, по его словам, на сегодняшний день при Минобороны развернуты пункты управления и создан координационный центр по взаимодействию с органами государственной власти и военным командованием. Он состоит из трех центров, один из которых занимается военно-политическим руководством, второй - управлением обеспечения вооружением и военной техники, третий - управлением обеспечения материальными запасами. Кроме того, создана оперативная группа из всех министерств для того, чтобы быстро и оперативно решить проблемы, связанные с поставкой, обеспечением вооружения и техники.

«Кроме того, сегодня мы проводим работу по пополнению всех видов запасов, а также организовали взаимодействие с предприятиями «Укроборонпрома», другими предприятиями по ускорению поставки вооружения и техники в ВСУ», - добавил Полторак.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко доложил, что с 26 ноября проводятся мероприятия по приведению в боевую готовность воинских частей и соединений ВСУ. Также планируется осуществить с областными государственными администрациями ряд мероприятий по оперативному оборудованию территории.

Муженко также сообщил об оперативных данных во время прохода украинских кораблей через Керченский пролив. По его словам, есть подтверждение еще двух радиограмм, в которых четко звучит то, что украинский малый бронированный катер «Бердянск» осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны ФСБ РФ по безопасному проходу по Керченскому проливу.

«Что касается лоцмана, то готовы принять на борт и следовать согласно плану. Предупреждение о проходе через Керченский пролив сообщено за 4 часа до начала перехода, отвечает соответствующей процедуре», - отметил он.

По словам Муженко, сообщение было принято диспетчером, и это было в 3:58 25 ноября.

Порошенко подчеркнул, что таким образом четкий запрос и сообщение о группе из двух бронированных катеров и одного буксира о намерении прохождения по Керченскому проливу было не только сообщено своевременно, но еще и была подтверждена готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг.

«Абсолютно идентично с тем, как это происходило в сентябре во время предыдущего прохода», - напомнил президент.

Муженко отметил, что расшифровка радиосообщений продолжается.