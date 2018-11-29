Гройсман призывает мир ограничить России право на свободное судоходство

Украина ожидает от международных партнеров очень резкой и жесткой реакции по отношению к агрессору.

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает международное сообщество в связи с актом агрессии против Украины в районе Керченского пролива ограничить России право на свободное судоходство.

Об этом Гройсман заявил на брифинге по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Консультации сейчас продолжаются. Мы ожидаем сейчас от наших международных партнеров очень резкой и жесткой реакции по отношению к агрессору, какое бы название он не имел», - сказал он.

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По мнению Гройсмана, «единственным правильным вариантом в этих действиях должна быть зеркальность по отношению к России. Если Россия запрещает свободное судоходство, например, то весь цивилизованный мир должен принять зеркальные меры в отношении России».

Ранее сообщалось, что Украина обратится к мировому сообществу относительно закрытия Босфорского пролива в связи с захватом российскими военными украинских судов и моряков после нападения в Керченском проливе.