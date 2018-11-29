Украина будет просить закрытия Босфорского пролива из-за агрессии России

Командующий ВМС хочет добиться от мирового сообщества признания того, что РФ совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море.

Украина будет обращаться к мировому сообществу относительно закрытия Босфорского пролива в связи с захватом российскими военными украинских судов и моряков после нападения в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко сказал во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

"Я хочу сейчас подчеркнуть такую важную вещь относительно дальнейших действий в связи с тем инцидентом. Я как командующий Военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина", - заявил Воронченко.

"В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - подчеркнул командующий ВМС.

"Украина сейчас защищает не только себя, но и западный мир. Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке. Установление контроля над Украиной является критически важным, так как полная реализация тех демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций и авторитарной государственной машины Российской Федерации", - заявил Воронченко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).