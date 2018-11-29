"Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич?": Гриценко прокомментировал нападение на него (видео)

Между сторонниками и противниками Гриценко в Одессе произошла стычка.

Претендент на пост президента Украины Анатолий Гриценко прокомментировал нападение на него с соратниками в Одессе.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав видео инцидента. "Предыдущие провокации - однотипные во всех регионах - исполнители отбывали вяло, ради отчета в центр. А здесь, в Одессе, жирный заступ за рамки закона и человечности. Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич? Не устал чужим прутнем крапиву косить?", - говорится в сообщении Гриценко.

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По его словам, три партейца пострадали больше всего: сотрясение мозга, рассеченные лица. Это Анатолий Завада и отец и сын Поляковы, Тимур Иванович и Тимур Тимурович. Сейчас им помогают врачи.

Гриценко рассказал, что полиция возбудила уголовное производство по статье 296 (хулиганство).

"Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро придет время отвечать перед судом не только исполнителям!", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в центре Одессы произошла стычка между сторонниками и противниками лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, которого неизвестные забросали яйцами.