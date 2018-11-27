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Перед введением военного положения генпрокурора Луценко отправили в отпуск, он улетел в Японию – СМИ

16:28, 27 ноября 2018
Политика
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Юрий Луценко перед введением военного положения выехал из страны / фото УНИАН

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Луценко является видным членом СНБО, однако не присутствовал на заседании совета в воскресенье, по итогам которого было рекомендовано ввести военное положение. Он также не появился на вчерашнем заседании Рады.

По данным источников, вопрос о введении военного положения, как о способе отсрочить проведение президентских выборов, обсуждался в окружении Порошенко уже давно. Луценко выступал против этого, о чем публично заявил в одном из интервью еще несколько месяцев назад. Генпрокурор даже пообещал уйти в отставку в случае подобного развития событий.

"Поэтому, когда вопрос о введении ВП стал ребром, Луценко высказал свое несогласие с этим и его, от греха подальше, отправили в отпуск. Юрий Витальевич улетел в Японию", - рассказал источник в окружении генпрокурора.

По его словам, не исключено, что через некоторое время Луценко может объявить о своей отставке.

"Ранее он уже несколько раз заявлял, что точно уйдет в отставку после выборов президента при любом их исходе. Но сейчас, на фоне несогласия с маневрами вокруг военного положения, это может случиться и раньше. Но пока он еще окончательного решения не принял", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Дата введения военного положения не озвучивалась, но ранее в тот день отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 09.00 28 ноября.

 Несмотря на это, сегодня, 27 ноября, правительственная газета "Урядовый курьер" опубликовала указ Порошенко о военном положении на 60 суток. 

60 дней - срок, на который президент требовал изначально ввести военное положение, но после консультаций было принято решение сократить его наполовину - до 30 дней. Данное решение проголосовала Рада.

В свою очередь, в Кабмине заявили об ошибке, и заверили, что газета напечатает опровержение. 

Указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете «Голос Украины».

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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Теги: #Луценко#военное положение