Наглый поступок - постпред США в ООН призвала осудить нападение России в Керченском проливе

Постпред США в ООН отметила, что законопослушные и цивилизованные нации не ведут себя таким образом.

Захват украинских судов российскими военными является «возмутительным нарушением территориального суверенитета Украины» и «наглым поступком, который международное сообщество должно осудить».

Читайте такжеСовбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России относительно ситуации в Керченском проливе

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности. «Я беседовала с президентом Трампом и госсекретарем Помпео, и мои заявления отражают обеспокоенности на самом высоком уровне американского руководства», – заявила Хейли.

«Законопослушные и цивилизованные нации не ведут себя таким образом. Препятствовать законному прохождению украинских судов через Керченский пролив – нарушение международного законодательства. Это наглый поступок, который международное сообщество должно осудить и с которым никогда не смирится», – добавила Хейли.

«Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и не препятствовать прохождению украинских судов через Керченский пролив, а также принять меры для деэскалации созданной ею напряженности. Как много раз говорил президент Трамп, Соединенные Штаты были бы рады нормальным отношениям с Россией. Однако подобные незаконные действия по-прежнему делают это невозможным. Соединенные Штаты оставят в силе санкции в отношении России, введенные в связи с Крымом. Дальнейшая эскалация со стороны России лишь усугубит ситуацию. Это еще больше пошатнет положение России в мире. Это еще больше усилит напряженность в отношениях с Украиной. Во имя международного мира и безопасности Россия должна немедленно прекратить свое незаконное поведение и уважать права судоходства и свободы всех стран».

Действия России осудили и другие американские официальные лица.

«Россия таранит украинское судно, которое спокойно направлялось в украинский порт. Россия захватывает корабли с их экипажами и после этого обвиняет Украину в провокации???» – так отреагировал на происходящее спецпосланник США по Украине Курт Волкер.

Экс-председатель Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес призвал дать отпор действиям РФ в Керченском проливе. Сенатор заявил, что «политика Кремля направлена на ослабление безопасности Украины и движения страны на пути к демократии», подчеркнув, что администрация Трампа должна незамедлительно увеличить военную поддержку Украине, включая поставки летальных вооружений морского базирования. «Кремль показал, что он уважает лишь сильного противника, который способен противостоять обидчику. Господин президент, это ваш шанс продемонстрировать американское лидерство в вопросе о защите наших принципов и наших близких союзников в Европе», – подчеркнул Менендес.

Как сообщал УНИАН, Россия захватила два украинских военных судна и буксир, которые, по словам Москвы, незаконно вошли в российские территориальные воды. Киев подчеркивает, что ничего противозаконного украинские моряки не совершали, и обвиняет Россию в военной агрессии.