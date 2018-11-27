Ожидаем решение об ужесточении санкций против России за ее действия в Азове в течение 2 недель - Яценюк в Брюсселе

Лидер НФ сообщил, что вскоре будет заседать комитет Европейской комиссии по политике безопасности, где будут обсуждаться решения, которые Европейский Союз будет принимать по результатам доклада по ситуации в Азове.

В ближайшие две недели ожидается принятие решения об усилении санкций против России за ее агрессивные действия в акватории Азовского моря.

Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в Брюсселе после встреч с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и европейским комиссаром Йоганнесом Ганом 26 ноября, сообщает пресс-служба НФ.

«Россию надо принуждать к выполнению международных договоренностей. Россию надо заставлять, чтобы она покинула территорию Украины, дала возможность свободно пользоваться Керченским проливом, как это предусмотрено международными договорами», - подчеркнул Яценюк.

После встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, сказал Арсений Яценюк, Дональд Туск «четко заявил, что он требует от России вернуть украинских моряков на территорию Украины, вернуть незаконно конфискованные судна Военно-Морских Сил Украины, восстановить безопасное судоходство в Керченском проливе и не нарушать международное право».

Лидер НФ сообщил, что вскоре будет заседать омитет Европейской комиссии по политике безопасности: «Сейчас будут обсуждаться решения, которые Европейский Союз будет принимать по результатам доклада по ситуации в Азове».

«Однозначно необходимо усиливать и продлевать санкции. Мы ожидаем, что это решение будет принято в ближайшие две недели. И однозначно необходимо полное усиленное давление на Россию с требованием, чтобы Россия отступила с украинской территории, выполнила международное право, освободила украинских моряков, вернула украинские катера», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк сообщил, что ситуацию на Азове он обсудил и с Европейским комиссаром Йоганнесом Ганом. Кроме того, обсуждался вопрос макрофинансовой помощи: «Еврокомиссия приветствует решение украинского парламента проголосовать за закон о государственном бюджете. И сейчас мы только ожидаем анализа Международного валютного фонда для того, чтобы 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине от Европейского Союза поступили в ближайшие две недели».