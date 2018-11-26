Военное положение в Украине: Порошенко выступил с обращением к ветеранам АТО

По словам президента, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации, но резерву первой очереди следует быть наготове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

«Украина будет проводить (мероприятия) исключительно по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан», - заявил он.

По словам Порошенко, введение военного положения не означает изменения положения на линии соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на других участках.

«Мы должны быть наготове для того, чтобы не допустить сценария, который РФ практиковала в других государствах», - добавил президент.

«Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, от наших воинов, которые сейчас находятся в резерве, о том, что они уже сейчас пакуют рюкзаки и готовы сейчас выступать на оборону государства. Решение (о введении военного положения - УНИАН) не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, будьте наготове», - подчеркнул глава государства.

«Мы должны в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство», - резюмировал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации вблизи Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.