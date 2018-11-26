Военное положение на всей территории Украины - "возможность манипулировать выборами президента" - Сыроид

Заместитель председателя Верховной Рады считает, что "не российская агрессия, не захват наших военных и наших суден является причиной введения военного положения".

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид считает, что военное положение на всей территории Украины - "прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, говоря о "настоящих причинах введения военного положения".

Депутат отметила, что российская агрессия против Украины началась 20 февраля 2014 года с началом незаконной аннексии Крыма, захвата территории Украины и имущества, в том числе, военного. "Но тогдашний и.о. президента, а ныне секретарь СНБО (Александр Турчинов) не увидел оснований для введения военного положения", - добавила Сыроид.

Она подчеркнула, что "основания для введения военного положения в Донецкой и Луганской областях (угроза нападения и независимости) возникли в апреле 2014 года". "Но тот же и.о. президента их не заметил и военное положение не ввел", - отметила представитель парламента.

Сыроид подчеркнула: «Война продолжается пятый год. Более 10 тысяч убитых, десятки тысяч раненых, сотни военнопленных. Но это не убедило нынешнего президента Петра Порошенко ввести военное положение. Украинские военные, которые держат оборону в Донецкой и Луганской, пятый год ограничивают права лиц, потому что должны проверять людей, автомобили и использовать частную собственность для нужд войны. Но президент не защитил их режимом военного положения".

Кроме того, депутат отметила, что "когда мы говорили о необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, то нас обвиняли в том, что мы хотим объявить войну России". "Но сегодня президент заявил, что введение военного положения не означает объявление войны", - добавила она и напомнила, что также ранее отмечалось, что "введение военного положения противоречит Минским договоренностям".

Таким образом, считает Сыроид, "не российская агрессия, не захват наших военных и наших судов является причиной введения военного положения".

"Военный положение не вводили там, где было нужно, и тогда, когда было нужно, потому что на государство и на солдат им было наплевать. Президент и нынешний секретарь СНБО просто не видели в этом политической выгоды для себя. Надо же было, например, проголосовать изменения в Конституцию с особым статусом для оккупированных территорий. И в условиях военного положения этого делать нельзя. А сегодня увидели! Военное положение на всей территории Украины - прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры", - считает парламентарий.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу. "При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.